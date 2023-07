Escales musicales à l’époque baroque Château du Fréchou Fréchou, 21 juillet 2023, Fréchou.

Fréchou,Lot-et-Garonne

Duo A coeurs Accords avec Laurent Bitaud à la vieille à roue et Jean-Benoît Walker-Viry au basson : musique baroque anglaise, écossaise, irlandaise et française..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . EUR.

Château du Fréchou

Fréchou 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Duo A Coeurs Accords with Laurent Bitaud on old-wheel and Jean-Benoît Walker-Viry on bassoon: English, Scottish, Irish and French Baroque music.

Dúo A Coeurs Accords con Laurent Bitaud a la zanfona y Jean-Benoît Walker-Viry al fagot: música barroca inglesa, escocesa, irlandesa y francesa.

Duo A coeurs Accords mit Laurent Bitaud am alten Rad und Jean-Benoît Walker-Viry am Fagott: englische, schottische, irische und französische Barockmusik.

