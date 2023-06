Découvrez un joyau caché de la Gascogne Château du Fréchou Fréchou, 16 septembre 2023, Fréchou.

Découvrez un joyau caché de la Gascogne 16 et 17 septembre Château du Fréchou 5 €. Gratuit – de 18 ans et personnes en situation de handicap. Entrée libre.

Venez visiter une propriété historique privée aux jardins de charme et intérieurs habités et authentiques. Visite libre des jardins et de l’extérieur. Visite guidée de l’intérieur en fin de journée.

Château du Fréchou 47600 Fréchou Fréchou 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 65 05 10 http://www.chateaudufrechou.com Le château remonte à 1280 et a été remanié à la Renaissance par la famille Montpezat. Avec ses dépendances il constitue l’un des ensembles architecturaux les plus admirés de la région. Le pavillon d’entrée d’époque Renaissance mène à un jardin d’inspiration italienne avec ses topiaires d’if, son orangerie historique et un très romantique colombier. Un pont gothique du XIVe siècle amène à un jardin clos. Les intérieurs médiévaux et renaissance contiennent des antiquités et objets d’art des XVIIe et XVIIIe siècles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Château du Fréchou