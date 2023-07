Festival du Haut Limousin – Sublimation – Musiques scandinaves anciennes Château du Fraisse Nouic, 3 août 2023, Nouic.

Nouic,Haute-Vienne

Avec les Curious Bards, cap sur la musique scandinave du XVIIIe siècle ! Au moyen d’instruments typiques comme la Nyckelharpa suédoise ou le Hardingfele norvégien, l’Ensemble nous fait découvrir un répertoire méconnu fait de danses et de chansons dont l’écriture mélodique et harmonique est aussi singulière qu’intense : un univers nourri d’influences, notamment celle de la culture gaélique. Un programme unique, exotique et d’une fraicheur intense ! The Curious Bards réunit cinq musiciens amoureux des musiques traditionnelles du monde gaélique et celte. Cinq instrumentistes issus du monde de la musique ancienne et des prestigieux conservatoires de Lyon, Paris et Bâle. Un même cheminement où chacun, depuis plusieurs années, a intégré dans sa pratique et son parcours professionnel, la musique traditionnelle irlandaise et écossaise..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 . EUR.

Château du Fraisse Le Fraisse

Nouic 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Curious Bards set sail for 18th-century Scandinavian music! Using typical instruments such as the Swedish Nyckelharpa or the Norwegian Hardingfele, the ensemble introduces us to a little-known repertoire of dances and songs whose melodic and harmonic writing is as singular as it is intense: a universe nourished by influences, notably those of Gaelic culture. A unique, exotic and intensely fresh program! The Curious Bards bring together five musicians with a passion for traditional Gaelic and Celtic music. Five instrumentalists from the world of early music and the prestigious conservatories of Lyon, Paris and Basel. Each has integrated traditional Irish and Scottish music into his or her practice and career path over the years.

¡Los Bardos Curiosos se embarcan hacia la música escandinava del siglo XVIII! Utilizando instrumentos típicos como la Nyckelharpa sueca y el Hardingfele noruego, el conjunto nos introduce en un repertorio poco conocido de danzas y canciones cuya escritura melódica y armónica es tan singular como intensa: un universo nutrido de influencias, en particular las de la cultura gaélica. Un programa único, exótico e intensamente fresco The Curious Bards son un grupo de cinco músicos amantes de la música tradicional gaélica y celta. Cinco instrumentistas procedentes del mundo de la música antigua y de los prestigiosos conservatorios de Lyon, París y Basilea. Cada uno de ellos lleva varios años integrando la música tradicional irlandesa y escocesa en su práctica y su carrera.

Mit den Curious Bards entdecken Sie die skandinavische Musik des 18. Jahrhunderts! Jahrhunderts. Mit typischen Instrumenten wie der schwedischen Nyckelharpa oder der norwegischen Hardingfele führt uns das Ensemble durch ein unbekanntes Repertoire von Tänzen und Liedern, deren melodische und harmonische Gestaltung ebenso einzigartig wie intensiv ist: ein Universum, das von Einflüssen, insbesondere der gälischen Kultur, geprägt ist. Ein einzigartiges, exotisches und erfrischendes Programm! The Curious Bards vereint fünf Musiker, die in die traditionelle Musik der gälischen und keltischen Welt verliebt sind. Fünf Instrumentalisten, die aus der Welt der Alten Musik und den renommierten Konservatorien von Lyon, Paris und Basel hervorgegangen sind. Ein gemeinsamer Weg, auf dem jeder von ihnen seit mehreren Jahren die traditionelle irische und schottische Musik in seine Praxis und seinen beruflichen Werdegang integriert hat.

