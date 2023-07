Festival du Haut Limousin – Concert Duo entre Rhin et Danube Château du Fraisse Nouic, 3 août 2023, Nouic.

Nouic,Haute-Vienne

Concert interprété par ActeSix, Hélène Desaint – alto et Omer Bouchez, violon

Programme : Jean-Sébastien Bach, Inventions à 2 voix, Wofgang Amadeus Mozart, Duo en Sol Majeur, Georg Friedrich Haendel, Passacaille Bohuslav Martinu, Madrigaux..

Château du Fraisse Le Fraisse

Nouic 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Concert performed by ActeSix, He?le?ne Desaint – viola and Omer Bouchez, violin

Program: Johann Sebastian Bach, Inventions for 2 voices, Wofgang Amadeus Mozart, Duo in G Major, Georg Friedrich Handel, Passacaglia Bohuslav Martinu, Madrigals.

Concierto interpretado por ActeSix, He?le?ne Desaint – viola y Omer Bouchez, violín

Programa: Johann Sebastian Bach, Invenciones a 2 voces, Wofgang Amadeus Mozart, Dúo en sol mayor, Georg Friedrich Haendel, Passacaglia Bohuslav Martinu, Madrigales.

Konzert gespielt von ActeSix, He?le?ne Desaint – Viola und Omer Bouchez, Violine

Programm : Johann Sebastian Bach, Inventionen für 2 Stimmen, Wofgang Amadeus Mozart, Duo in G-Dur, Georg Friedrich Händel, Passacaille Bohuslav Martinu, Madrigale.

