Clémont Visite des extérieurs et de la galerie Château du domaine Lauroy Clémont, 17 septembre 2023, Clémont. Visite des extérieurs et de la galerie Dimanche 17 septembre, 10h00 Château du domaine Lauroy Promenade libre dans le parc et autour des douves, visite commentée par les propriétaires. Château du domaine Lauroy Route de l’Étang-du-Puits 18410 Clémont Clémont 18410 Cher Centre-Val de Loire 06 30 07 21 30 http://clemont.fr http://www.facebook.com/patrimoineclemont Château du XVIIe siècle en briques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

