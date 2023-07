Irmengarde vous ouvre les portes de son château Château du Domaine de Volkrange Thionville, 17 septembre 2023, Thionville.

Irmengarde vous ouvre les portes de son château Dimanche 17 septembre, 14h00 Château du Domaine de Volkrange Corbeille à la discrétion des visiteurs – par groupe de 20 personnes maxi -.

Lors de l’événement, et selon disponibilité des bénévoles, plusieurs animations vous seront proposées :

– Visite du château et saynètes costumées

– Taille de pierre

– Vitrail

– Enluminure

– Reliure

– Tapisserie

– Danses avec les Gaillards de Rodemack

– Tartines de fromage au feu de bois

– Buvette proposant des pâtisseries, du café, etc.

– Vente de l’édition du manuscrit médiéval

– Jeux médiévaux en bois

Pas d’accès PMR possible car l’escalier est trop étroit

Château du Domaine de Volkrange Montée du Donjon, 57100 Thionville Thionville 57100 Volkrange Moselle Grand Est 03 82 88 03 79 http://www.chateaudevolkrange.com/ http://www.chateaudevolkrange.com/ Le château est édifié à partir de 1242 pour Arnoux II, seigneur de Volkrange, sur une plate-forme rectangulaire entourée de douves, qui subsiste toujours. Il est entouré d’un parc de 30 hectares. L’ensemble architectural évolue du XVIe au XVIIIe siècle avec l’ajout des écuries et du pigeonnier, puis au XIXe siècle avec la construction d’un nouveau logis et l’aménagement d’une chapelle. Autoroute A31 Metz – Luxembourg sortie 43 direction Domaine de Volkrange.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Association des Amis du château de Volkrange