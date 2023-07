Exposition : autour de la céramique. Château du Domaine de Sédières Clergoux, 1 juillet 2023, Clergoux.

Clergoux,Corrèze

Exposition exceptionnelle au Château de Sédières en partenariat avec le Centre de Recherche des Arts du Feu et de la Terre (CRAFT) qui fêtera ses 30 ans de créations. Que pouvons-nous faire de plus avec la céramique ? Laissez-vous surprendre par cette rétrospective sur 30 ans de créations contemporaines en céramique : œuvres emblématiques d’artistes plasticiens, objets du quotidien imaginés par des designers et éléments pédagogiques pour faire découvrir le savoir-faire de la céramique. Jeux de piste autour de l’exposition pour les 4/6 ans et les 7/12 ans pour des visites ludiques en famille..

2023-07-01 fin : 2023-09-17 12:30:00. .

Château du Domaine de Sédières

Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Exceptional exhibition at Château de Sédières in partnership with the Centre de Recherche des Arts du Feu et de la Terre (CRAFT), celebrating 30 years of creation. What more can we do with ceramics? Let yourself be surprised by this retrospective of 30 years of contemporary ceramic creations: emblematic works by visual artists, everyday objects imagined by designers and educational elements to help you discover ceramic know-how. Scavenger hunt around the exhibition for 4/6 year olds and 7/12 year olds for fun family visits.

Una exposición excepcional en el Château de Sédières en colaboración con el Centre de Recherche des Arts du Feu et de la Terre (CRAFT), que celebra su 30 aniversario. ¿Qué más se puede hacer con la cerámica? Déjese sorprender por esta retrospectiva de 30 años de creaciones cerámicas contemporáneas: obras emblemáticas de artistas plásticos, objetos cotidianos creados por diseñadores y elementos pedagógicos para descubrir el saber hacer de la cerámica. Cazas del tesoro alrededor de la exposición para niños de 4/6 años y 7/12 años para divertirse en familia.

Außergewöhnliche Ausstellung im Château de Sédières in Zusammenarbeit mit dem Centre de Recherche des Arts du Feu et de la Terre (CRAFT), das sein 30-jähriges Bestehen feiert. Was können wir mit Keramik noch alles machen? Lassen Sie sich von dieser Retrospektive über 30 Jahre zeitgenössischer Keramikkreationen überraschen: ?emblematische Werke von bildenden Künstlern, von Designern erdachte Alltagsgegenstände und pädagogische Elemente, um das Know-how der Keramik zu entdecken. Schnitzeljagd rund um die Ausstellung für 4/6-Jährige und 7/12-Jährige für spielerische Besuche mit der ganzen Familie.

