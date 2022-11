bal trad à Cenon château du diable, Cenon (33)

bal trad à Cenon château du diable, Cenon (33), 17 novembre 2022, . bal trad à Cenon Jeudi 17 novembre, 19h30 château du diable, Cenon (33)

prix libre

avec Mascaret château du diable, Cenon (33) 88, Cours Victor Hugo château du diable, 33150 Cenon, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39679 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Soirée organisée par une association d’habitants de Cenon, la barbusserie. Buvette et sandwich disponibles. Bal traditionnel avec le groupe Mascaret. source : événement bal trad à Cenon publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T19:30:00+01:00

2022-11-17T22:30:00+01:00

Détails Autres Lieu château du diable, Cenon (33) Adresse 88, Cours Victor Hugo château du diable, 33150 Cenon, France Age maximum 110 lieuville château du diable, Cenon (33)

château du diable, Cenon (33) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//