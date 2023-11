Téléthon Château du Diable Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Téléthon Château du Diable Cenon, 1 décembre 2023, Cenon. Téléthon 1 – 10 décembre Château du Diable Vendredi 1er décembre, Château du diable Atelier détente & création, 15h30-18h Pratique du yoga et découverte de la « salutation au soleil » & Initiation au crochet par la création de petits objets. Inscription sur place

Soirée belote, de 19h à minuit Inscription sur place / 20€ par équipe (10€ par personne) / Crêpes et buvette disponibles sur place / Tentez votre chance à notre tombola ! Samedi 2 décembre Défi foot – Crossbar challenge, 18h , complexe footballistique Relevez le défi de la barre transversale. Chacun leur tour, les joueurs doivent toucher la barre haute de la cage pour gagner le challenge. Sans inscription

Basket shoot, 19h, Gymnase de la Marègue Concours de shoot pour gagner des lots. Échauffez-vous les bras ! Dimanche 3 décembre,12h30, Complexe footballistique Repas par l’association Alegria Portugaise Partagez un moment convivial autour d’un bon repas pour soutenir le Téléthon. Réservation au 06 26 93 34 19 / 25€ Mercredi 6 décembre « Faites le plein d’animations ! « , 10h-13h, Marché François Mitterrand Participez aux défis sportifs proposés par les associations : relais vélo, lancer franc, profitez de la vente de crêpes et de goodies.

Balade sportive, 14h, 16h, 18h, Parc Palmer Chacun son rythme, en marchant ou en courant, soutenez le Téléthon! Plusieurs départs : 14h/16h/18h , Stade H. Danflous (Parc Palmer) Jeudi 7 décembre, 19h-00h, Château du diable Soirée karaoké A la recherche de nouveaux talents ! Préparez votre plus belle voix, vous serez peut-être recruté pour les championnats de France de karaoké par le DJ-animateur agréé. Entrée de 10€ par pers / inscription sur place ou mail à abadies@cenon.fr / Paiement par chèque à l’ordre du Téléthon accepté.

Défis relais vélo : venez pédaler pour récolter des fonds. D’autres animations surprises sont proposées.

Restauration et buvette sur place Vendredi 8 décembre,19h-00h, château du diable Soirée Loto Vélo, télévision ou des places pour Le Puy-du-fou, plus de 1 000€ de lots à gagner. Restauration et buvette associative. Pour maximiser vos chances de gain, tentez votre chance à notre tombola. Achat de cartons sur place / Sans inscription Samedi 9 décembre Immersion sportive à la piscine, 10h-13h, Piscine Elodie Lorandi Faites des longueurs pour récolter des fonds. Inscription sur place

