Festival du jeu Château du Diable Cenon

Gironde Festival du jeu Château du Diable Cenon, 14 octobre 2023, Cenon. Festival du jeu 14 et 15 octobre Château du Diable Gratuit / inscriptions sur place Programme: Samedi 14 octobre, 13h-20h 15h: Tournoi Just dance* (switch)

16h: Kapla Défi*

16h30: tirage 1ère tombola

17h: Tournoi Quoridor

19h: Tirage 2nde Tombola Tout le week-end 300 jeux de société

Espace pour les petits

Jeux en bois surdimensionnés

Buvette-snacking Dimanche 15 octobre, 13h-18h Tournoi Mario Kart * (Switch)

16h: Kapla Défi

17h: Tirage 1ère tombola

Château du Diable 88 Cours Victor Hugo 33150 Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-10-14T13:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:00:00+02:00

