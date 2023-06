Budget participatif: annonce des Lauréats Château du Diable Cenon, 29 juin 2023, Cenon.

Budget participatif: annonce des Lauréats Jeudi 29 juin, 18h00 Château du Diable Gratuit, tout public

Une expo photo plein air ? Un jardin tinctorial ? Des espaces de convivialité dans la ville ? Un « trokinou » ?

Celles et ceux qui vivent et travaillent à Cenon n’ont pas manqué d’idées pour la Ville ! Parmi les 17 projets soumis au vote jusqu’au 31 mai, ceux qui auront obtenu le plus de vote seront réalisés par la ville!

Venez découvrir les lauréats et fêter leur victoire, autour d’un apéro convivial.

Château du Diable 88 Cours Victor Hugo 33150 Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-06-29T18:00:00+02:00 – 2023-06-29T23:00:00+02:00

