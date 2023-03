Les chiens, le parc et vous Château du Diable Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Les chiens, le parc et vous Château du Diable, 1 avril 2023, Cenon. Les chiens, le parc et vous Samedi 1 avril, 14h30 Château du Diable Gratuit, 15 personnes, se rendre à la salle Victor Hugo (du château du Diable) Cédric Sacré, comportementaliste canin, vous propose une séance ludique pour vous aider à mieux connaître les chiens et savoir comment éviter les mauvaises expériences (saut, morsure…). Une séance destinée à tous ceux pour qui la présence des chiens dans un parc est source de stress ! Château du Diable 88 Cours Victor Hugo, 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://urlv.fr/9e1w »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

