Journée internationale des droits des femmes Château du Diable Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde

Journée internationale des droits des femmes Château du Diable, 18 mars 2023, Cenon. Journée internationale des droits des femmes Samedi 18 mars, 14h00 Château du Diable Gratuit / tout public / www.utsf-ar.org / concert payant Programme De 14h à 19h:

Ouverture du Marché artisanal

Exposition « Visage(s) et parole de femmes d’ici

Espace enfant (3 à 12 ans) / Buvette Espace information et prévention

15h30: Projection docu-reportage « Journée de la femme : Mais de quoi parle-t-on ? »

Projection suivie de regards croisés et d’échanges en présence des femmes du docu-reportage

17h15: Pot de l’amitié / Mot du Président de l’UTSF et des partenaires

De 19h30 à minuit:

19h45: Ouverture du repas, grillades “dibi”par Bass

20h30: Défilé de mode avec « Koud collection »

21h30: Sabar, danses traditionnelles avec « Orgueye »

22h30: Tirage au sort de la tombola

+ DJ Zal & Concert Live: Mapenda Seck & Le Takender Band Château du Diable 88 Cours Victor Hugo 33150 Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T14:00:00+01:00 – 2023-03-18T23:30:00+01:00

2023-03-18T14:00:00+01:00 – 2023-03-18T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Château du Diable Adresse 88 Cours Victor Hugo 33150 Ville Cenon Departement Gironde Lieu Ville Château du Diable Cenon

Château du Diable Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Journée internationale des droits des femmes Château du Diable 2023-03-18 was last modified: by Journée internationale des droits des femmes Château du Diable Château du Diable 18 mars 2023 Cenon Château du Diable Cenon

Cenon Gironde