Loto Château du Diable Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Loto Château du Diable, 30 octobre 2022, Cenon. Loto 30 octobre et 26 novembre Château du Diable

Tout public / cartons payants

Le Comité Testaud organise un loto ! l’occasion de se retrouver et de passer un moment convivial et chaleureux et tenter de remporter le gros lot! Château du Diable 88 Cours Victor Hugo 33150 Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-30T14:00:00+01:00

2022-11-26T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Château du Diable Adresse 88 Cours Victor Hugo 33150 Ville Cenon lieuville Château du Diable Cenon Departement Gironde

Château du Diable Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Loto Château du Diable 2022-10-30 was last modified: by Loto Château du Diable Château du Diable 30 octobre 2022 Cenon Château du Diable Cenon

Cenon Gironde