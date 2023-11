Récital « Revivre le Blues jusqu’au Jazz » Château du Coudray Luçay-le-Libre, 9 décembre 2023, Luçay-le-Libre.

Luçay-le-Libre,Indre

Christina Burrus et l’Atelier du Coudray ont le plaisir de vous convier au récital « Revivre le Blues jusqu’au jazz », par Didier Durandy, Pianiste..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 20 EUR.

Château du Coudray

Luçay-le-Libre 36150 Indre Centre-Val de Loire



Christina Burrus and l’Atelier du Coudray are delighted to invite you to the recital « Revivre le Blues jusqu’au jazz », by pianist Didier Durandy.

Christina Burrus y l’Atelier du Coudray tienen el placer de invitarle al recital « Revivre le Blues jusqu’au jazz », a cargo del pianista Didier Durandy.

Christina Burrus und das Atelier du Coudray freuen sich, Sie zum Liederabend « Revivre le Blues jusqu’au jazz » von Didier Durandy, Pianist, einzuladen.

