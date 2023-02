Château du Clos Lucé & Parc Leonardo Da Vinci CHATEAU DU CLOS LUCE, 10 janvier 2023, AMBOISE.

Château du Clos Lucé & Parc Leonardo Da Vinci CHATEAU DU CLOS LUCE. Un spectacle à la date du 2023-01-10 à 00:00 (2023-01-10 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Billet valable pour une visite du 10 janvier au 31 décembre 2023. Janv: 10h-18h, Fév à Juin: 9h-19h, Juill-Août: 9h-20h, Sept-Oct: 9h-19h, Nov-Déc: 9h-18h. Contremarque à échanger.Gratuit pour les moins de 7 ansA Amboise, dans le Val de Loire, c’est au Château du Clos Lucé, à l’invitation de François 1er que Léonard de Vinci vécut les 3 dernières années de sa vie et se consacra à l’aboutissement de ses inventions et à l’étude de grands projets pour le Roi, avant de s’y éteindre le 02 Mai 1519. • Le Château permet d’entrer dans « l’intimité » du lieu de vie de Léonard de Vinci. On y découvre ses appartements, les salles Renaissance et ses ateliers de travail nouvellement restitués. Une exposition d’inventions imaginées par l’artiste italien sur les thèmes du génie militaire, de l’urbanisme, de la mécanique, des machines volantes et de l’hydraulique est également présentée aux visiteurs. • Le Parc retrace toutes les passions de Léonard, développées par l’étude et la compréhension de la nature, au travers un parcours paysager dédié à la découverte des savoirs du Maître italien, mis en scène par 20 machines géantes interactives, 8 bornes sonores et 40 toiles translucides. CHATEAU DU CLOS LUCE

Votre billet est ici

CHATEAU DU CLOS LUCE AMBOISE 2, rue du Clos Lucé Indre-et-Loire

Billet valable pour une visite du 10 janvier au 31 décembre 2023. Janv: 10h-18h, Fév à Juin: 9h-19h, Juill-Août: 9h-20h, Sept-Oct: 9h-19h, Nov-Déc: 9h-18h.

Contremarque à échanger.

Gratuit pour les moins de 7 ans

A Amboise, dans le Val de Loire, c’est au Château du Clos Lucé, à l’invitation de François 1er que Léonard de Vinci vécut les 3 dernières années de sa vie et se consacra à l’aboutissement de ses inventions et à l’étude de grands projets pour le Roi, avant de s’y éteindre le 02 Mai 1519.

• Le Château permet d’entrer dans « l’intimité » du lieu de vie de Léonard de Vinci. On y découvre ses appartements, les salles Renaissance et ses ateliers de travail nouvellement restitués. Une exposition d’inventions imaginées par l’artiste italien sur les thèmes du génie militaire, de l’urbanisme, de la mécanique, des machines volantes et de l’hydraulique est également présentée aux visiteurs.

• Le Parc retrace toutes les passions de Léonard, développées par l’étude et la compréhension de la nature, au travers un parcours paysager dédié à la découverte des savoirs du Maître italien, mis en scène par 20 machines géantes interactives, 8 bornes sonores et 40 toiles translucides.

.18.0 EUR18.0.

Votre billet est ici