Atelier Peintures et dessins au Château du Clos Lucé Château du Clos Lucé Amboise, 2 janvier 2024, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Au sein d’un atelier ludique, les enfants sont conviés à explorer leur créativité artistique. Au programme, une variété de supports, tels que des boules de Noël à décorer ou des cartes de voeux personnalisées, offrent aux artistes en herbe une toile vierge pour exprimer leur conception de noël..

Mardi 2024-01-02 11:30:00 fin : 2024-01-07 15:30:00. EUR.

Château du Clos Lucé

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In a playful workshop, children are invited to explore their artistic creativity. A variety of materials, from baubles to personalized greeting cards, give budding artists a blank canvas on which to express their conception of Christmas.

En un divertido taller, se invita a los niños a explorar su creatividad artística. El programa incluye diversos materiales, desde chucherías hasta adornos y tarjetas de felicitación personalizadas, que ofrecen a los artistas en ciernes un lienzo en blanco en el que expresar su concepción de la Navidad.

In einem spielerischen Workshop werden die Kinder dazu eingeladen, ihre künstlerische Kreativität zu erkunden. Auf dem Programm stehen verschiedene Materialien wie Weihnachtskugeln zum Verzieren oder selbst gestaltete Weihnachtskarten, die den kleinen Künstlern eine leere Leinwand für ihre Vorstellungen von Weihnachten bieten.

