Interventions théâtralisées au Château du Clos Lucé Château du Clos Lucé Amboise, 26 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

La comédienne Pierrette Dupoyet, dans une métamorphose saisissante, incarne le propriétaire le plus célèbre des lieux, au sein des salles du château. Cette expérience immersive plonge les visiteurs au coeur de la Renaissance. Ils sont accueillis par Léonard de Vinci lui-même..

2023-12-26 fin : 2023-12-26 . EUR.

Château du Clos Lucé

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Actress Pierrette Dupoyet, in a striking metamorphosis, plays the role of the castle’s most famous owner, in the heart of the castle’s rooms. This immersive experience plunges visitors into the heart of the Renaissance. They are welcomed by Leonardo da Vinci himself.

La actriz Pierrette Dupoyet, en una sorprendente metamorfosis, interpreta el papel de la más famosa propietaria del castillo, en el corazón de sus estancias. Esta experiencia inmersiva sumerge a los visitantes en el corazón del Renacimiento. Son recibidos por el mismísimo Leonardo da Vinci.

Die Schauspielerin Pierrette Dupoyet verkörpert in einer atemberaubenden Metamorphose den berühmtesten Besitzer des Ortes in den Räumen des Schlosses. Dieses immersive Erlebnis versetzt die Besucher in die Zeit der Renaissance. Sie werden von Leonardo da Vinci selbst begrüßt.

Mise à jour le 2023-11-01 par OFFICE AMBOISE