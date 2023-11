Atelier Senteurs de noël au Château du Clos Lucé Château du Clos Lucé Amboise, 23 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Dans cette expérience sensorielle, les participants s’engagent dans une séance interactive de devinettes visant à identifier et nommer différentes senteurs associées à la saison des fêtes. Des anecdotes sur l’histoire des parfums et le rôle fondamental de l’odorat enrichissent cette première partie..

2023-12-23 fin : 2023-12-24 . EUR.

Château du Clos Lucé

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In this sensory experience, participants engage in an interactive guessing game aimed at identifying and naming different scents associated with the festive season. Anecdotes about the history of fragrances and the fundamental role of the sense of smell enrich this first part.

En esta experiencia sensorial, los participantes toman parte en un juego de adivinanzas interactivo cuyo objetivo es identificar y nombrar diferentes aromas asociados a la época festiva. Anécdotas sobre la historia de las fragancias y el papel fundamental del sentido del olfato realzan esta primera parte.

In dieser sinnlichen Erfahrung nehmen die Teilnehmer an einem interaktiven Rätsel teil, um verschiedene Düfte zu identifizieren und zu benennen, die mit der Weihnachtszeit in Verbindung gebracht werden. Anekdoten über die Geschichte der Düfte und die grundlegende Rolle des Geruchssinns bereichern diesen ersten Teil.

