Fééries de Noël au Clos Lucé Balades en calèche Château du Clos Lucé Amboise, 3 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Le château du Clos Lucé propose une promenade au coeur du parc Leonardo da Vinci à bord d’une calèche tirée par des chevaux, permettant aux visiteurs de découvrir à couvert et bien au chaud les cinq hectares du domaine..

Mercredi 2023-12-03 14:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Château du Clos Lucé

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Château du Clos Lucé offers a horse-drawn carriage ride through the heart of the Leonardo da Vinci park, allowing visitors to discover the five-hectare estate from the warmth of cover.

El Château du Clos Lucé ofrece a los visitantes un paseo por el corazón del parque Leonardo da Vinci en coche de caballos, lo que les permite descubrir las cinco hectáreas de la finca a cubierto y al calor.

Das Schloss Clos Lucé bietet eine Fahrt durch den Leonardo da Vinci-Park an Bord einer von Pferden gezogenen Kutsche an, bei der die Besucher die fünf Hektar des Anwesens aus der Deckung und im Warmen entdecken können.

Mise à jour le 2023-11-01 par OFFICE AMBOISE