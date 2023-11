Atelier Gastronomie à la Renaissance au Château du Clos Lucé Château du Clos Lucé Amboise, 2 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Sieur Sausin et son épouse, experts en cuisine historique, invitent à un voyage culinaire dans le passé, à l’époque de la Renaissance. Ces ateliers ont lieu à l’Auberge du Prieuré, nichée au coeur du parc..

Mercredi 2023-12-02 11:30:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

Château du Clos Lucé

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Sieur Sausin and his wife, experts in historical cuisine, invite you on a culinary journey back in time to the Renaissance. These workshops take place at the Auberge du Prieuré, nestled in the heart of the park.

Sieur Sausin y su esposa, expertos en cocina histórica, le invitan a un viaje culinario al Renacimiento. Los talleres tienen lugar en el Auberge du Prieuré, en el corazón del parque.

Sieur Sausin und seine Frau, Experten für historische Küche, laden zu einer kulinarischen Reise in die Vergangenheit, in die Zeit der Renaissance, ein. Die Workshops finden in der Auberge du Prieuré statt, die sich im Herzen des Parks befindet.

