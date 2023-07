Visite guidée, dégustation & exposition Château du cléray Vallet, 16 septembre 2023, Vallet.

Visite guidée, dégustation & exposition 16 et 17 septembre Château du cléray Sur réservation

Visite guidée, dégustation & exposition

Sur réservation

Avec notre guide, déambulez dans le château du Cléray et ses caves voutées – nouvelle boucle de visite à découvrir depuis les journées européennes du patrimoine 2022. Laissez-vous conter l’histoire de la propriété jusqu’à aujourd’hui. A l’issue de la visite, vous pourrez déguster les muscadets de la propriété et aussi d’autres appellations réputées du Val de Loire.

Pour cette édition 2023, Danielle COUGNAUD nous a accordé sa confiance pour l’exposition de tableaux 3D. Vous découvrirez une partie de sa collection sur le parcours de notre visite guidée. Danielle COUGNAUD sera présente tout au long du week-end et parlera avec plaisir de sa technique et de ses créations.

Départs de visites guidées à 10H00, 11H30, 14H00, 15H00, 16H00 et 17H00.

Château du cléray Château du Cléray, 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 36 22 55 http://www.sauvion.fr/ http://www.facebook/chateauducleray [{« type »: « phone », « value »: « 06 21 67 90 63 »}, {« type »: « email », « value »: « sauvion@sauvion.fr »}] Installé à Vallet en plein coeur du vignoble de Nantes, le Château du Cléray est, avec ses caves voutées, l’une des plus anciennes propriétés du Sèvre et Maine. De style néo-classique, le château a été construit dans les années 1840. en voiture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:40:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:40:00+02:00

@David GALLARD