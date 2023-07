Jeux de plein air et déjeuner Château du cléray Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vallet Jeux de plein air et déjeuner Château du cléray Vallet, 16 septembre 2023, Vallet. Jeux de plein air et déjeuner 16 et 17 septembre Château du cléray Entrée libre, mais repas sur réservation uniquement Jeux de plein air et foodtruck Mikado, puissance 4, jeu de la grenouille, jenga, dominos, molki : des jeux d’adresse, de réflexion pour tous les âges ! De quoi patienter avant de partir en visite guidée ! Accès libre (dans la limite des jeux disponibles) – Présence d’un Foodtruck pour le déjeuner Château du cléray Château du Cléray, 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 36 22 55 http://www.sauvion.fr/ http://www.facebook/chateauducleray [{« type »: « phone », « value »: « 06 21 67 90 63 »}, {« type »: « email », « value »: « sauvion@sauvion.fr »}] Installé à Vallet en plein coeur du vignoble de Nantes, le Château du Cléray est, avec ses caves voutées, l’une des plus anciennes propriétés du Sèvre et Maine. De style néo-classique, le château a été construit dans les années 1840. en voiture Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

