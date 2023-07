Jeu de piste ludique « Voyage sur les terres du Cléray » Château du cléray Vallet, 16 septembre 2023, Vallet.

Jeu de piste ludique « Voyage sur les terres du Cléray » 16 et 17 septembre Château du cléray Gratuit, départs libres (carnet de route à venir chercher à l’accueil ou à l’entrée des caves – niveaux enfants et adultes)

Promenez-vous à travers le parc et le vignoble du Château du Cléray et découvrez de façon ludique le milieu du vin et l’histoire du château. En autonomie et dans un environnement verdoyant : la déconnexion est assurée ! Prévoyez 2H30 pour faire le parcours et compléter le carnet de route. Animation pour petits et grands.

Château du cléray Château du Cléray, 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 36 22 55 http://www.sauvion.fr/ http://www.facebook/chateauducleray [{« type »: « phone », « value »: « 06.21.67.90.63 »}, {« type »: « email », « value »: « sauvion@sauvion.fr »}] Installé à Vallet en plein coeur du vignoble de Nantes, le Château du Cléray est, avec ses caves voutées, l’une des plus anciennes propriétés du Sèvre et Maine. De style néo-classique, le château a été construit dans les années 1840. en voiture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

@Château du Cléray