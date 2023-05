La Forêt tient salon(s) Château du Cheylard, 10 juin 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

Venez échanger autour d’une approche originale, d’une sylviculture douce, par des citoyens responsables..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 18:00:00. .

Château du Cheylard Font Badal

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discuss an original approach, a soft forestry, by responsible citizens.

Venga a debatir un enfoque original de la silvicultura blanda por parte de ciudadanos responsables.

Kommen Sie und tauschen Sie sich über einen originellen Ansatz, eine sanfte Forstwirtschaft, durch verantwortungsbewusste Bürger aus.

