Visite libre des extérieurs Château du Châtelier Pommiers

Pommiers Visite libre des extérieurs Château du Châtelier Pommiers, 16 septembre 2023, Pommiers. Visite libre des extérieurs 16 et 17 septembre Château du Châtelier Visite libre extérieurs, cour intérieure, jardins, potager. Château du Châtelier Le Châtelier 36190 Pommiers Pommiers 36190 Indre Centre-Val de Loire 02 54 47 85 95 Le Chatelier est une place forte construite par étapes du XIIe siècle au début du XVIIe siècle. Donjon, pont-levis, pont devenu fixe, remparts, douves en eau, remarquable charpente dans grange des protestants etc… Ce château fut construit sur un pic rocheux et entièrement ceinturé de douves alimentées en eau courante. Entourés de remparts qui viennent d’être restaurés, se trouvent un donjon, un pont-fixe, un pont-levis, un corps de logis principal et une grange dite « des protestants » possédant une belle charpente. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

