Spectacle : soirée aux chandelles avec prestations artistiques Château du Champ de Bataille Sainte-Opportune-du-Bosc Catégories d’Évènement: Eure

Sainte-Opportune-du-Bosc Spectacle : soirée aux chandelles avec prestations artistiques Château du Champ de Bataille Sainte-Opportune-du-Bosc, 16 septembre 2023, Sainte-Opportune-du-Bosc. Spectacle : soirée aux chandelles avec prestations artistiques Samedi 16 septembre, 10h00 Château du Champ de Bataille 20€. Déambulation de personnages et d’acteurs en costumes d’époque

Interactions avec le public

Artistes et récitals classiques Château du Champ de Bataille 8 Château du Champ de Bataille, 27110 Sainte-Opportune-du-Bosc Sainte-Opportune-du-Bosc 27110 Eure Normandie 02 32 34 84 34 http://www.chateauduchampdebataille.com [{« type »: « link », « value »: « https://chateauduchampdebataille.seetickets.com/event/40eme-journees-europeennes-du-patrimoine/domaine-du-champ-de-bataille/2698460 »}] Jardins recréés par Jacques Garcia depuis 1995 dans l’esprit du XVIIe siècle. 130 km de Paris : A13 sortie 18 direction Louviers puis suivre Le Neubourg – 100km de Deauville sortie 25 direction Bourg-Achard puis suivre Le Neubourg. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:59:00+02:00

