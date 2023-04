Visite guidée du château du Buisson de May Château du Buisson de May Pacy-sur-Eure Catégories d’évènement: Eure

Visite guidée du château du Buisson de May Château du Buisson de May, 16 septembre 2023, Pacy-sur-Eure. Visite guidée du château du Buisson de May 16 et 17 septembre Château du Buisson de May 10€, gratuit <18 ans. Le château du Buisson de May, construit en 1781-83 par Jacques Denis Antoine pour la famille de Bordeaux, a connu une succession de propriétaires très intéressante. Il est en cours de restauration et la visite montre bien les travaux et méthodes de construction sous Louis XVI. Château du Buisson de May Buisson de May, Saint-Aquilin-de-Pacy, 27120 Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 27120 Saint-Aquilin-de-Pacy Eure Normandie 06 68 99 29 51 http://buissondemay.fr Château construit par Jacques Denis Antoine en 1781, classé Monument Historique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

