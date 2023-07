Visite Guidée du Château du Bruget Château du Bruget Jaujac, 15 septembre 2023, Jaujac.

Visite Guidée du Château du Bruget 15 et 16 septembre Château du Bruget

Le Bruget est une maison entretenue par des familles éprises de vieilles pierres qui s’efforcent de le sauvegarder pour leur plaisir et le votre. Cette bâtisse a fini d’être construite à la fin du XVIème siécle. Elle fut inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1954 pour préserver en particulier de beaux éléments architecturaux comme ses cinq cheminées monumentales et la voûte torique couronnant l’escalier à vis. Des places de parkings sont mises gracieusement à disposition mais , si le temps le permet, monter à pied à partir du village de Jaujac est un plaisir ( 1 km par le chemin balisé le plus court voir le plan des chemins pédestres ).

Indications sur les accès routiers ou pédestres

Vous pouvez aussi avoir des détails sur la visite qui sera proposée en consultant le site internet de présentation du Château du Bruget

Départ des visites guidées : toutes les demi-heures.**

Durée de la visite guidée : un demi-heure**

Nous sommes désolés mais les étages supérieurs sont desservis par un escalier à vis impraticable de façon autonome par un handicapé moteur. Si une assistance est nécessaire, n’hésitez pas à solliciter les guides ou d’autres visiteurs. Il sera interdit de fumer pendant la visite guidée.

Une présentation de l’environnement géologique du Château du Bruget sera proposé ainsi qu’un petit puzzle pédagogique .

____________________________________________________________________

The Château du Bruget is a maintained by families in love with of old stones that work hard to safeguard this building for their pleasure and yours. The building was finally erected at the end of 16th century . It was registered as an historic monuments in 1954 to protect beautiful architectural elements such as its five monumental fireplaces and the toric vault that crowns the spiral.

Cars may be parked near the castle but, weather permitting, it is a pleasure to walk up from the village of Jaujac (1 to 2 km depending on the path ).

Indications on pedestrian or road accesses

You can also have details of the visit that will be proposed by consulting the website of the Castle of Le Bruget

Departure of guided tours: every half an hour.

Duration of the guided tour: one a half an hour.

Smoking is prohibited during the guided tour

Château du Bruget 1445 Chemin des Roudils 07380 Jaujac Jaujac 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 77 13 95 06 [{« link »: « https://albatre.wixsite.com/bruget/acces-et-contact »}, {« link »: « http://albatre.wix.com/bruget »}, {« link »: « http://albatre.wixsite.com/bruget/acces-et-contact »}, {« link »: « https://albatre.wixsite.com/bruget-gb »}] Le Bruget est une maison entretenue par des familles éprises de vieilles pierres qui s’efforcent de le sauvegarder pour leur plaisir et le vôtre.

Cette bâtisse a fini d’être construite à la fin du XVIe siècle. Elle fut inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1954 pour préserver en particulier de beaux éléments architecturaux comme ses cinq cheminées monumentales et la voûte torique couronnant l’escalier à vis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

@SCI du Bruget