Début : Vendredi 2023-01-01 14:00:00

fin : 2023-12-31 18:00:00 Partez à la conquête de notre parc, déchiffrez les énigmes et tenter de retrouver le précieux coffre secret de Barbe en Feu. AU PROGRAMME :

En famille ou entre amis, partez seul à la recherche de nos rhums de manière ludique et aventurière, grâce à ce jeu à ciel ouvert, où seules vos réponses vous mèneront vers une dégustation de nos produits d’exception..

Château du Breuil Les Jourdains

Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie

