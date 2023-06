Visite guidée du château du Bourg-Saint-Léonard Château du Bourg-Saint-Léonard Gouffern en Auge Gouffern en Auge Catégories d’Évènement: Gouffern en Auge

Orne Visite guidée du château du Bourg-Saint-Léonard Château du Bourg-Saint-Léonard Gouffern en Auge, 16 septembre 2023, Gouffern en Auge. Visite guidée du château du Bourg-Saint-Léonard 16 et 17 septembre Château du Bourg-Saint-Léonard Dans un parc à l’anglaise entouré d’une forêt de 400 hectares, le château encadré de son orangerie et de ses écuries, présente une vitrine du mobilier du XVIIIe siècle, de la salle à manger où vous découvrirez les arts de la table (rafraîchissoir, vaisselle …) au petit salon où des fauteuils confortables permettaient une conversation riche et enjouée. Découvrez le magnifique boudoir chinois, récemment restauré. Château du Bourg-Saint-Léonard Le Bourg-Saint-Léonard, 61310 Gouffern en Auge Gouffern en Auge 61310 Le Bourg-Saint-Léonard Orne Normandie 02 33 36 68 68 Dans un parc à l’anglaise entouré d’une forêt de 400 hectares, le château encadré de son orangerie et de ses écuries, présente une vitrine du mobilier du XVIIIe siècle, de la salle à manger où vous découvrirez les arts de la table (rafraîchissoir, vaisselle …) au petit salon où des fauteuils confortables permettaient une conversation riche et enjouée. D’Argentan prendre la route de Paris puis au rond-point du bourg St Léonard prendre à gauche, le château se situe à 300m du carrefour. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 C. Besnouin Détails Catégories d’Évènement: Gouffern en Auge, Orne Autres Lieu Château du Bourg-Saint-Léonard Adresse Le Bourg-Saint-Léonard, 61310 Gouffern en Auge Ville Gouffern en Auge Departement Orne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Château du Bourg-Saint-Léonard Gouffern en Auge

Château du Bourg-Saint-Léonard Gouffern en Auge Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gouffern en auge/

Visite guidée du château du Bourg-Saint-Léonard Château du Bourg-Saint-Léonard Gouffern en Auge 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée du château du Bourg-Saint-Léonard Château du Bourg-Saint-Léonard Gouffern en Auge Château du Bourg-Saint-Léonard Gouffern en Auge 16 septembre 2023