Visites libres des intérieurs et des extérieurs 16 et 17 septembre Château du Bouchet Rosnay

Enfant (6-18 ans) : 3,5 €

Enfant (< 6 ans) : Gratuit Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir le château du Bouchet en Brenne, site exceptionnel par son emplacement original sur une butte de grès rouge au cœur du Parc Naturel Régional de la Brenne, qui constitue une étape incontournable de votre découverte de l’Indre et de la Brenne, pays aux 1000 étangs. Pendant la visite de ce monument historique vous observerez différents atelier médiévaux ainsi que de nombreuses pièces, chambres, salons, galerie, et terrasse qui vous présenteront son histoire singulière depuis la Guerre de Cent Ans jusqu’à la célèbre marquise de Montespan. Château du Bouchet 11 Le Bouchet en Brenne 36300 Rosnay Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire 06 72 01 62 15 http://le.bouchet.en.brenne.free.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@chateau-bouchet.com »}] Le Château du Bouchet en Brenne qui a conservé son aspect de forteresse médiévale, malgré d’importantes transformations réalisées au XVIIe siècle, se dresse sur la plus haute butte de la Brenne dominant le grand étang de la Mer Rouge. Le panorama offert de la terrasse ou du donjon s’étend jusqu’à 80 km à la ronde. La partie la plus ancienne du château la tour nord date du XIIe siècle. Le grand donjon dont subsistent encore les traces du pont-levis, date du XIVe siècle tandis que le petit donjon a été construit par les Anglais au XVe siècle durant la guerre de Cent Ans. Après avoir été occupé par différentes familles locales, le château a été acquis par la famille Rochechouart de Mortemart au XVIe siècle qui a effectué des transformations de la forteresse en demeure de villégiature au XVIIe siècle. L’un des propriétaires, Gabriel de Rochechouart, était le père de la célèbre marquise de Montespan qui aurait fait quelques séjours au Bouchet. En 1808, Victor Hérault de La Véronne acquiert le château qui continue d’appartenir à ses descendants. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Château du Bouchet
11 Le Bouchet en Brenne 36300 Rosnay
Indre Centre-Val de Loire
06 72 01 62 15

