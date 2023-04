visite du château du Bouchet Château du Bouchet Noyant-Villages Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Noyant-Villages visite du château du Bouchet Château du Bouchet, 16 septembre 2023, Noyant-Villages. visite du château du Bouchet 16 et 17 septembre Château du Bouchet Visite guidée dans la partie classée du château : écurie, pigeonnier, anciennes fortifications. Visite libre de la chapelle et du parc. Château du Bouchet Château du Bouchet 49150 Noyant-Villages Noyant-Villages Lasse Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 89 03 20 De la forteresse originelle du 15ème siècle, restent un grand mur défensif et trois tours. Les 18èmes et 19èmes siècles en ont fait une demeure ouverte sur un magnifique parc romantique de 30 ha. Les écuries du 17ème, classées, se visitent également. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Noyant-Villages Autres Lieu Château du Bouchet Adresse Château du Bouchet 49150 Noyant-Villages Ville Noyant-Villages Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Château du Bouchet Noyant-Villages

Château du Bouchet Noyant-Villages Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyant-villages/

visite du château du Bouchet Château du Bouchet 2023-09-16 was last modified: by visite du château du Bouchet Château du Bouchet Château du Bouchet 16 septembre 2023 Château du Bouchet Noyant-Villages Noyant-Villages

Noyant-Villages Maine-et-Loire