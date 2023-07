Krizo Théâtre – Les Mizérables Château du Bouchet Dry, 17 septembre 2023, Dry.

Krizo Théâtre – Les Mizérables Dimanche 17 septembre, 16h00 Château du Bouchet

La compagnie KrizoThéatre invite à une découverte ou une redécouverte de l’œuvre de Victor Hugo dans une formidable version, rencontre explosive de la Commedia dell’Arte et du roman épique.

Sur scène, deux gars, une fille : elle, elle lit Les Misérables de Victor Hugo.

Eux, ne sont que peu intéressés.

Mais ensemble, le jeu va vite prendre le pas sur la lecture : la demoiselle va entraîner les trublions dans l’univers extraordinaire de ce conte romantique et romanesque. Quelques accessoires et les voilà plongés au cœur du peuple de 1830.

Ils deviennent tour à tour les héros de l’aventure : Jean Valjean, bien sûr, mais aussi Javert, Fantine, Cosette, Les Thénardiers, Fauchelevent, Gavroche, Marius, Eponine, et bien d’autres encore.

Dans la même veine que « Les vies d’Ulysse », le Krizo Théâtre revient au théâtre classique avec « Les Mizérables » d’après Victor Hugo. Classique, pas tout à fait : le trio nous raconte une histoire fidèle mais bourrée de gags et d’anachronismes en tous genres. Très drôle, parfois émouvant, cette pièce est particulièrement adaptée aux collégiens et lycéens qui auront le plaisir de redécouvrir ce roman monumental traité ici de manière totalement burlesque.

Mise en scène de Christophe THÉBAULT

Avec Aimée LEBALLEUR, Maxence THIREAU et Christophe THEBAULT

Masques de DEN et NYONMAN SETIAWAN

Marionnettes de Laurent DUPONT

Château du Bouchet Office Français de la Biodiversité, Rue du Bouchet, 45370 Dry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Krizo Théâtre – Christophe Thébault