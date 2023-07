Sarah Miller / Céramiste – Avec les enfants de l’école primaire de Dry Château du Bouchet Dry, 16 septembre 2023, Dry.

L’artiste Sarah Miller, céramiste, qui a travaillé de concert avec les enfants de l’école primaire de Dry, autour du thème de l’écorce à travers 2 types d’activité, en fonction de l’âge des enfants.

Afin d’ancrer cette rencontre dans la réalité du terrain, un appui pédagogique a été apporté grâce au soutien de Lisa Marin, technicienne scientifique de l’OFB qui, lors d’une visite du parc, leur a permis de collecter des matériaux pour la réalisation des masques et des vases.

L’intérêt de ce projet réside dans la confrontation entre l’univers de l’artiste et la créativité des enfants.

Château du XIXe siècle entouré d'un parc boisé d'une vingtaine d'hectares. Le château du Bouchet est relié à Cevenay par une longue allée, sans doute pour l'ancrer symboliquement au patrimoine ancien. Il doit son magnifique parc arboré à son premier propriétaire passionné de botanique. Le château a été édifié en 1853 sur les vestiges d'un édifice de la fin du XVIe siècle pour la famille Laage de La Rocheterie. Le plus célèbre représentant de cette dernière fut Maxime de Laage, écrivain et maire de Dry peu avant la guerre de 1870. Le domaine a été racheté en 1961 par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, devenu Office Français de la Biodiversité en 2020, et accueille un centre de formation pour agents techniques et techniciens de l'environnement (garde-chasses).

