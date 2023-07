Exposition – Le musée du vivant-AgroParisTech Château du Bouchet Dry, 16 septembre 2023, Dry.

Fondé en 2005, le Musée du Vivant occupe une place singulière dans le monde puisqu’il s’agit du premier musée international sur l’écologie. Son but est de rappeler l’histoire des rapports des humains avec leur environnement depuis la Préhistoire.

Le Musée du Vivant prête à l’Association Wood-Stock des œuvres créées par trois artistes.

Michel Granger > Artiste peintre

Michel Granger est un artiste peintre français né à Roanne en 1946, diplômé de l’École Nationale des Beaux-Arts de Lyon. Il vit et travaille à Paris depuis 1969. Les créations de Michel Granger sont multiples : dessins, peintures, sculptures, presse, affiches, photos et de nombreux écrits. Ses premières peintures sur le thème de la Terre témoignent de son aspect précurseur des grands sujets écologiques d’aujourd’hui. Plusieurs livres retracent son travail sur le thème de la planète Terre.

Son travail a été publié dans de nombreux journaux à travers le monde. Jean-Michel Jarre a utilisé ses peintures pour illustrer les pochettes de plusieurs de ses disques. Affichiste, il a mis son talent au service de l’ONU, l’Unesco, le festival de Cannes, la Fondation Cousteau, Reporters sans frontières, Amnesty international. Il s’illustre également dans l’image de synthèse, notamment autour de cérémonies, comme les International Emmy Award de New York.

René Moreu > Dessins

Né en 1920, René Moreu se tourne vers l’illustration de jeunesse et obtient à deux reprises le prix du meilleur livre pour la jeunesse. Il dessine à la craie ou au feutre et réalise des gouaches et collages.

Claude Baillargeon > Affiches

Autodidacte, Claude Baillargeon signe de nombreuses affiches sociales en faveur de l’éducation, l’environnement, la santé, mais aussi des affiches de pièces de théâtre et de spectacles.

Château du Bouchet Office Français de la Biodiversité, Rue du Bouchet, 45370 Dry Dry 45370 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 45 70 82 http://oncfs.gouv.fr Château du XIXe siècle entouré d’un parc boisé d’une vingtaine d’hectares. Le château du Bouchet est relié à Cevenay par une longue allée, sans doute pour l’ancrer symboliquement au patrimoine ancien. Il doit son magnifique parc arboré à son premier propriétaire passionné de botanique. Le château a été édifié en 1853 sur les vestiges d’un édifice de la fin du XVIe siècle pour la famille Laage de La Rocheterie. Le plus célèbre représentant de cette dernière fut Maxime de Laage, écrivain et maire de Dry peu avant la guerre de 1870. Le domaine a été racheté en 1961 par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, devenu Office Français de la Biodiversité en 2020, et accueille un centre de formation pour agents techniques et techniciens de l’environnement (garde-chasses).

