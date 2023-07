Visite libre d’un château datant du XIXe siècle Château du Boucheron Bosmie-l’Aiguille, 17 septembre 2023, Bosmie-l'Aiguille.

Venez découvrir le très beau site du Boucheron avec son château et son parc paysager. La mairie de Bosmie l’Aiguille est installée depuis 1980 dans le château du Boucheron datant du XIXe siècle. Des peintures sur toile rapportées d’Italie ornent les plafonds (représentant des scènes de la mytholmogie grecque). Vous y trouverez également des fresques en « trompe-l’oeil » ou des scènes mythologiques dans le grand escalier. Après la visite libre, vous pouvez vous rendre dans le parc arboré dans lequel vous pourrez admirer un agréable point de vue et déambuler dans les allées bordées d’arbres et de séquoias remarquables.

Château du Boucheron Parc du Boucheron, 87110 Bosmie-l’Aiguille Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 39 00 49 http://mairie-bosmie.fr Bâtisse du XIXe siècle réalisée en briques et en pierres. Des peintures sur toiles rapportées d’Italie ornent les plafonds : elles représentent des scènes de mythologie grecque. Le plafond du hall est orné de fresques en trompe-l’œil.

Le parc paysager du Boucheron, présente des arbres centenaires et un point de vue remarquable, notamment sur Limoges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Office de Tourisme du Val de Vienne