RENDEZ VOUS AUX JARDINS 2023 2 – 4 juin Château du Bois Rouaud

Si ce parc, créé en 1905 par Edouard André semble s'inscrire avec simplicité dans la continuité des jardins paysagers du 19e siècle, il nous révèle un geste paysager tout à fait remarquable : l'allée d'arrivée. Plantée de part et d'autre de petits groupes d'arbres de variétés différentes, décrite par Edouard André dans son Traité général de la composition des parcs et jardins publié en 1879, il s'agit d'une composition exceptionnelle par sa rareté, aucune allée de ce type ne semble, à ce jour, connue sur le territoire français. Le parc accueille une belle collection de roses anciennes. Proche de saint-Hilaire de Chaléons

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

