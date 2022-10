Visite : « Le château du Bois-Baudran, de la maison forte au pôle culturel, éducatif et loisirs » Château du Bois-Baudran Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

05 49 68 11 11 Les origines de cet édifice sont difficiles à dater. Il s’agit avant tout d’une maison noble fortifiée dépendant, au Moyen Âge, de la châtellenie de Thouars. La première mention d’un seigneur de Bois-Baudran apparaît dans les archives en 1459. Il s’agit de Guillaume de Juvenel, chancelier du roi Charles VII. Le domaine est transmis ensuite à son fils Jean Juvenel des Ursins puis vers 1483 à Joachim et Guyot de Vernon, écuyers, fils de Louis de Vernon, chevalier, seigneur de Chausseraye. Le domaine appartenait en 1540 à Jean de Chambes. Ses descendants s’y succédèrent jusqu’à la famille de Malaunay en 1690 qui précédèrent Philippe Nicolas Pomineau de Vendeuvre, décédé en 1820, après avoir été maire de la commune pendant plusieurs années. La propriété reste dans la même famille jusqu’en 1859 avant d’être transmise à Arthur de Beauvais, Auguste Passet en 1883 puis Léon Poitiers en 1885. On trouve ensuite, parmi les différents propriétaires d’une propriété peu à peu partagée en différents lots, Pierre Bonneau Charton en 1914, puis Henri et Marcel Charton en 1953, Adrien Marcel Gourbilleau en 1969, et finalement Paul Coutant en 1983. Ses héritiers vendent en 2015, la moitié du « château » à la commune, déjà propriétaire depuis 1930 du reste des bâtiments accueillant l’école communale. Dans une démarche d’évolution et de développement de la commune de Mauzé-Thouarsais, au niveau social, urbain, culturel et économique, cette dernière a souhaité la requalification du site du Bois-Baudran, autour du groupe scolaire et du château. Paul Moreau, de la direction des Projets structurants de la CCT, accompagné du guide-conférencier Sébastien Maurin, exposera la restructuration de l’ensemble du château intégrant une médiathèque, une micro-crèche et le centre de loisirs, ainsi que les requalifications des espaces extérieurs.

