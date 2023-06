Spectacle : saynettes médiévales Château du Blanc Buisson Mesnil-en-Ouche Mesnil-en-Ouche Catégories d’Évènement: Eure

Mesnil-en-Ouche Spectacle : saynettes médiévales Château du Blanc Buisson Mesnil-en-Ouche, 17 septembre 2023, Mesnil-en-Ouche. Spectacle : saynettes médiévales Dimanche 17 septembre, 14h00 Château du Blanc Buisson 3€, gratuit <18 ans. Ce seront différentes saynettes qui animeront les pièces du château. Château du Blanc Buisson Saint-Pierre-du-Mesnil, 27330 Mesnil-en-Ouche Mesnil-en-Ouche 27330 Saint-Pierre-du-Mesnil Eure Normandie 02 02 32 44 28 05 http://www.blancbuisson.com Construit en 1290, le Blanc Buisson reste un témoin unique de cette architecture civile et militaire de la fin du Moyen-Âge. Le château est resté dans la même famille pendant 500 ans, ce qui lui vaut de ne pas avoir subi de modifications substantielles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Château du Blanc Buisson Détails Catégories d’Évènement: Eure, Mesnil-en-Ouche Autres Lieu Château du Blanc Buisson Adresse Saint-Pierre-du-Mesnil, 27330 Mesnil-en-Ouche Ville Mesnil-en-Ouche Departement Eure Age max 99 Lieu Ville Château du Blanc Buisson Mesnil-en-Ouche

Château du Blanc Buisson Mesnil-en-Ouche Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesnil-en-ouche/

Spectacle : saynettes médiévales Château du Blanc Buisson Mesnil-en-Ouche 2023-09-17 was last modified: by Spectacle : saynettes médiévales Château du Blanc Buisson Mesnil-en-Ouche Château du Blanc Buisson Mesnil-en-Ouche 17 septembre 2023