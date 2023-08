Performance Sandrot Château du Barroux Le Barroux, 16 septembre 2023, Le Barroux.

Performance Sandrot Samedi 16 septembre, 14h00 Château du Barroux Animation gratuite comprise dans le tarif de l’entrée au château

Assistez à la création d’une peinture de 2 mètres en direct au coeur du château du Barroux. L’artiste animalière Sandrot, de renommée nationale, réalisera une oeuvre en live samedi 16 septembre de 14h00 à 16h00.

Informations : +33 (0)4 90 28 20 02

Château du Barroux chemin la garenne 84330 Le Barroux Le Barroux 84330 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 28 20 02 http://www.chateaudubarroux.fr https://www.facebook.com/ Au coeur de la Provence, cette forteresse médiévale dont les origines remontent au XIIème siècle, classé monument historique, est le lieu de production unique d’un whisky intégralement provençal et certifié biologique.

La visite libre vous fait revivre l’histoire du château et de sa restauration encore en cours. vous découvrirez une vue époustouflante sur les toits typiques du Barroux avec en toile de fond les Dentelles de Montmirail, le mont Ventoux et le comtat Venaissin.

La visite guidée vous initie aux secrets de la production du whisky, de la culture locale d’une céréale unique – le petit épeautre de Haute Provence – à l’élevage en passant par le maltage, le brassage et la distillation, et se conclue par une séance de dégustation. Parking

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

