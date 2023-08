Exposition sur l’histoire du château Château du Bailliage Écrainville Catégories d’Évènement: Écrainville

Seine-Maritime Exposition sur l’histoire du château Château du Bailliage Écrainville, 16 septembre 2023, Écrainville. Exposition sur l’histoire du château Samedi 16 septembre, 11h00 Château du Bailliage Exposition sur l’histoire du château Château du Bailliage Rue du Bailliage, 76110 Écrainville Écrainville 76110 Seine-Maritime Normandie Château du Bailliage construit au début du 19e siècle

Ce château a été habité par Charles Le Borgne qui était un grand armateur sur le port de Fécamp.Ce château est resté dans la famille descendante de Charles le Borgne jusqu’en 2022.

Il est proposé une balade commentée autour du château. Départ de la balade place de l’église à Ecrainville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:30:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:30:00+02:00 Concert Détails Catégories d’Évènement: Écrainville, Seine-Maritime Autres Lieu Château du Bailliage Adresse Rue du Bailliage, 76110 Écrainville Ville Écrainville Departement Seine-Maritime Lieu Ville Château du Bailliage Écrainville latitude longitude 49.651844;0.31886

Château du Bailliage Écrainville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ecrainville/