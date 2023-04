Visite du Parc du Château d’Osthoffen Château d’Osthoffen Osthoffen Catégorie d’évènement: Osthoffen

Visite du Parc du Château d’Osthoffen Château d’Osthoffen, 2 juin 2023, Osthoffen. Visite du Parc du Château d’Osthoffen 2 et 4 juin Château d’Osthoffen Entrée Libre Château d’Osthoffen 1 Rue du Château 67990 Osthoffen Osthoffen 67990 Grand Est 03 88 96 00 23 https://www.chateau-dosthoffen.com/ Le château d’Osthoffen est situé en Grand Est, dans le département du Bas-Rhin, 15 km à l’ouest de Strasbourg. Il fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 11 septembre 1963 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T16:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00 ©château d’Osthoffen

Détails Catégorie d’évènement: Osthoffen Autres Lieu Château d'Osthoffen Adresse 1 Rue du Château 67990 Osthoffen Ville Osthoffen Lieu Ville Château d'Osthoffen Osthoffen

Château d'Osthoffen Osthoffen https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/osthoffen/

Visite du Parc du Château d’Osthoffen Château d’Osthoffen 2023-06-02 was last modified: by Visite du Parc du Château d’Osthoffen Château d’Osthoffen Château d'Osthoffen 2 juin 2023 Château d'Osthoffen Osthoffen Osthoffen

Osthoffen