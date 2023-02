Les Artisans d’Art s’invitent au Château d’Ormesson Château d’Ormesson sur Marne Ormesson-sur-Marne Catégories d’Évènement: Ormesson-sur-Marne

Val-de-Marne

Les Artisans d’Art s’invitent au Château d’Ormesson Château d’Ormesson sur Marne, 31 mars 2023, Ormesson-sur-Marne. Les Artisans d’Art s’invitent au Château d’Ormesson 31 mars – 2 avril Château d’Ormesson sur Marne La ville d’Ormesson sur Marne, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne et la Conservation du château d’Ormesson organisent une première exposition d’Artisanat d’Art sur la ville. handicap moteur mi Château d’Ormesson sur Marne Avenue du Général de Gaulle 94490 Ormesson sur Marne Ormesson-sur-Marne 94490 Val-de-Marne Île-de-France

https://www.chateaudormesson.fr/ Orangerie du Château d’Ormesson Dix artisans d’art sélectionnés exposent leurs savoir-faire dans des domaines très variés et vous invitent à les rencontrer dans l’orangerie du château d’Ormesson.

– Reliure d’art

– Restauration de livres anciens et modernes,

– Dorure et restauration de bois dorés,

– Vitrail Tiffany,

– Peinture sur soie,

– Sculpture en terre cuite,

– Création de vêtements en tissus tapisserie,

– Bijoux en ivoire végétal,

– Conservation et restauration de tableaux,

– peinture sur porcelaine,

– Tapisserie en réfection de sièges et création d’abat-jour.

Venez découvrir lors des Journées Européennes des Métiers d’Art leurs métiers de passion dans un environnement unique, un lieu secret très exceptionnellement ouvert au public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Olivier Rolfe Photographe

Détails Catégories d’Évènement: Ormesson-sur-Marne, Val-de-Marne Autres Lieu Château d'Ormesson sur Marne Adresse Avenue du Général de Gaulle 94490 Ormesson sur Marne Ville Ormesson-sur-Marne lieuville Château d'Ormesson sur Marne Ormesson-sur-Marne Departement Val-de-Marne

Château d'Ormesson sur Marne Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ormesson-sur-marne/

Les Artisans d’Art s’invitent au Château d’Ormesson Château d’Ormesson sur Marne 2023-03-31 was last modified: by Les Artisans d’Art s’invitent au Château d’Ormesson Château d’Ormesson sur Marne Château d'Ormesson sur Marne 31 mars 2023 Château d'Ormesson sur Marne Ormesson-sur-Marne Ormesson-sur-Marne

Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne