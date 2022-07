Visite libre du château d’Olhain Château d’Olhain Fresnicourt-le-Dolmen Catégories d’évènement: Fresnicourt-le-Dolmen

Visite libre du château d'Olhain

17 et 18 septembre

3 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans (sous la surveillance d’un adulte).

Découvrez le Château d'Olhain au cours d'une visite libre

Hameau d'Olhain, 19 rue Léo Lagrange – 62150 Fresnicourt-le-Dolmen

01 39 18 33 14 http://www.chateau-olhain.com Conservé en ses plans d’origine avec sa « baille » ou « basse-cour », le château d’Olhain nous parvient d’un lointain Moyen Âge comme un authentique exemple de château fort des plaines de l’Europe du Nord. Promenades le long des douves et visites intérieures : la chapelle, les caves voûtées, le corps de garde, le donjon se visitant. Conservé en ses plans d’origine avec sa basse-cour et sa haute-cour, le château d’Olhain nous parvient du lointain Moyen Age (XIIIème et XVème siècles) comme un authentique exemple de château fort en eau. Promenade le long des douves et visite intérieure (chapelle, fournil, caves voûtées, donjon et tour de guet).

