Mélodies de l'Ame Samedi 22 juillet, 18h00 Château Doisy-Daëne Tarif : 20€ / Tarif réduit 10€ sur justificatif (demandeur d'emploi, handicap, quotien familial < 400) Concert de Mélodies Slaves

Pages de Rachmaninov, Chostakovitch…chantées par les artistes de Libre Cour :

Sopranos Julie Mathevet, Irina Stopina

Mezzo Aude Extrémo

Baryton Jean-Manuel Candenot

Basse Lionel Sarrazin

Piano Bianca Chillemi Château Doisy-Daëne 15 Gravas 33720Barsac Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://libre-cour.fr

2023-07-22T18:00:00+02:00 – 2023-07-22T19:00:00+02:00

