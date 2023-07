Les Limons vides Château Doisy-Daëne Barsac, 22 juillet 2023, Barsac.

Les Limons vides Samedi 22 juillet, 16h00 Château Doisy-Daëne Tarif 20€ / Tarif réduit 10€ (demandeurs d’emploi, handicap, quotient familial < 400)

La trilogie du Livre de Dina est une immense fresque du nord de la Norvège au XIXe siècle. Elle raconte la vie de Dina qui mène sa vie en toute indépendance et liberté, faisant fi des normes et des convenances. Romie Estèves et Bianca Chillemi font revivre, entre mots et notes, le premier tome, « Les limons vides », de cette oeuvre de l’auteure féministe Herbjorg Wassmö, d’une force romanesque indéniable, devenue un classique de la littérature scandinave contemporaine. Les deux artistes interprètent entre les extraits du roman, lus par la chanteuse, des pièces de Backer Grondahl, Grieg, Kjerulf, Sinding, plongeant ainsi les spectateurs dans l’atmosphère sauvage, dure et passionnée de cette Norvège bouleversante.

Ce spectacle se situe à mi chemin entre la lecture, le conte et le récital. Juste un livre, un piano et deux femmes qui donnent vie à ce récit… Le moment est puissant, on en ressort profondément ému et dépaysé.

Chant Jeu Conception : Romie Esteves / Piano : Bianca Chillemi

Programme : Mélodies et pièces pour piano de Backer, Grøndahl, Kjerulf, Sinding, Grieg, Beethoven et Bach

Château Doisy-Daëne 15 Gravas 33720Barsac Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://libre-cour.fr/

2023-07-22T16:00:00+02:00 – 2023-07-22T17:00:00+02:00

Cassiana Sarrazin