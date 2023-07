La Boîte à Sons Château Doisy-Daëne Barsac, 22 juillet 2023, Barsac.

La Boîte à Sons Samedi 22 juillet, 14h00 Château Doisy-Daëne 8€

Kiki et sa famille vivent dans un village magnifique tout près de l’océan. Magnifique, mais silencieux.

Trop silencieux. Un après-midi d’été, une rencontre va bouleverser sa vie et celle du village tout entier…

Dans ce conte merveilleux, Les Caprices de Marianne vous emmènent à la découverte des sons de la musique, de ses couleurs et de son répertoire pour réveiller vos oreilles et celles de vos enfants !

Château Doisy-Daëne 15 Gravas 33720Barsac Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://libre-cour.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T14:00:00+02:00 – 2023-07-22T15:00:00+02:00

Les Caprices de Marianne