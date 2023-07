Atelier de caligraphie Château d’Ivry-la-Bataille Ivry-la-Bataille, 17 septembre 2023, Ivry-la-Bataille.

Atelier de caligraphie Dimanche 17 septembre, 10h00 Château d’Ivry-la-Bataille

Un atelier Caligraphie proposée par M.Darry.

Château d’Ivry-la-Bataille Rue du château, 27540 Ivry-la-Bataille Ivry-la-Bataille 27540 Eure Normandie 02 32 36 40 19 https://www.ville-ivry-la-bataille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.stcast-dessin.fr/contact »}] Le château d’Ivry-la-Bataille est un ancien château fort, de la fin du xe siècle. C’est Raoul, frère du Duc de Normandie Richard 1, qui premier seigneur d’Ivry avec sa femme Alberède, fit construire la forteresse, l’une des plus puissante de son époque.

La forteresse à était détruite en 1424 par le Duc de Bedford. Ses fortifications sont ensuite démolies par Dunois, bâtard d’Orléans en 1449 après un long siège anglais.

Les vestiges restent très étendus et ont été mis à jour depuis 1968 par le club d’archéologie d’Ivry-la-Bataille.

La visite du château est libre.

Les ruines du château sont classées aux monuments historiques. Pour les visites de l’Arsenal et de l’église: 2 parkings, pour le Château 1 parking (10 minutes à pieds du château)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

