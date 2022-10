Soirée Musique, Poésie et Lumière au Château d’Issus, samedi 22 octobre Château d’Issus Issus Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Soirée Musique, Poésie et Lumière au Château d'Issus, samedi 22 octobre
Samedi 22 octobre, 18h00
Château d'Issus

Adulte : 15 € – Enfant : 5 €

Dans le cadre de la 4e « Nuit des Châteaux », soirée musique poésie et lumière, samedi 22 octobre au château d’Issus Château d’Issus rue du château Issus 31450 Haute-Garonne Occitanie Au programme Le Château d’Issus accueillera un poète qui déclamera des poèmes du XVIème siècle, un musicien qui jouera de la viole de gambe, une conteuses d’histoires. La lumière sera présentée par une danseuse (Danse de leds). Une collation sera offerte aux visiteurs. Histoire Le Château d’Issus actuel date du XVIIème siècle. Il est entouré de beaucoup de communs. C’est un château du pastel, dans le Lauragais, en pleine zone céréalière. Il est flanqué de deux tours carrées et de trois pigeonniers en brique. Il avait été brûlé pendant les guerres de religion et a été rebâti tel que nous le voyons aujourd’hui.

